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ТУЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ" в ближайшее время поступит в российскую армию. Об этом заявил в пятницу генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) Александр Денисов.
"Поступит в соответствии с государственным контрактом. Скоро", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о поставках комплекса "Панцирь-МЕ".
"Панцирь-МЕ" - это корабельная версия зенитного ракетно-пушечного комплекса семейства "Панцирь". Его сухопутная версия имеет название "Панцирь-С". Корабельная модификация может оснащаться ракетами от сухопутного комплекса, а также перспективной ракетой "Гермес-К", которая может наводиться с помощью беспилотника. В перспективе "Панцирь-МЕ" должен заменить комплекс "Кортик".
Ранее сообщалось, что "Панцирь-МЕ" уже установлен на ракетный катер проекта 1241 "Молния" и испытывается в Черном море. Отмечалось, что его испытания займут около двух лет.