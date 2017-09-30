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Около 5 тыс. десантников перебросят на 2 тыс. км в октябре в нескольких регионах РФ

Армия и ОПК
30 сентября, 9:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Для выполнения операции привлекут около 30 военно-транспортных самолетов

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска (ВДВ) России в октябре проведут операцию по высадке около 5 тыс. военнослужащих после переброски их военно-транспортными самолетами на расстояние более 2 тыс. километров. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Минобороны РФ.

"В октябре 2017 года Воздушно-десантные войска России планируют провести масштабную переброску подразделений ВДВ на расстояние более 2 тыс. километров", - говорится в сообщении.

"В короткий промежуток времени самолетами Военно-транспортной авиации (ВТА) планируют перебросить и десантировать парашютным способом около 5 тыс. военнослужащих ВДВ в северные и южные регионы страны", - уточнили в пресс-службе.

Для переброски и высадки такого количества десантников предполагается одновременно привлечь около 30 военно-транспортных самолетов, отмечается в сообщении.

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