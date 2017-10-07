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Россия и Белоруссия на военных учениях будут уничтожать снайперов условного противника

Армия и ОПК
7 октября, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Всего в тактических учениях примут участие около 1000 военнослужащих и более 200 единиц техники от обоих государств

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Подразделения самоходной артиллерии ВДВ России и минометные расчеты Сил специальных операций (ССО) Белоруссии в рамках российско-белорусских учений, которые пройдут 9-11 октября в Псковской области, будут отрабатывать уничтожение корректировщиков огня и снайперов условного противника, сообщил в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Всего в тактических учениях примут участие около 1000 военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники от обоих государств.

"Минометные расчеты ССО Белоруссии и подразделения самоходной артиллерии ВДВ России на полигоне "Струги Красные" в период проведения совместных тактических учений будут учиться своевременно вскрывать позиции и уничтожать корректировщиков огня и снайперов условного противника", - говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что на совместных учениях артиллеристам ВДВ России и минометчикам ССО Белоруссии предстоит выполнить более 140 тактических и огневых задач, а также подавить более 50 целей, имитирующих бронированную и автомобильную технику условного противника.

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