"Вертолеты России": первые пять из 30 индийских вертолетов Ми-17-1В отремонтированы

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) отремонтировал первые пять из 30 вертолетов Ми-17-В1 для индийских Военно-воздушных сил, в ближайшее время машины доставят заказчику. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
"Холдинг "Вертолеты России" завершил ремонт первых пяти вертолетов Ми-17-1В для ВВС Индии. Опыт специалистов Новосибирского авиаремонтного завода и современное оборудование позволили выполнить работы качественно и в установленные сроки. В ближайшее время машины будут отправлены заказчику, где пройдут летные испытания и окончательную приемку", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что в начале 2017 года индийские специалисты посещали авиаремонтный завод в Новосибирске и остались удовлетворены качеством и технологией проводимого ремонта вертолетной техники.
Ранее сообщалось, что согласно контракту, подписанному "Рособоронэкспортом", до середины 2018 года на мощностях Новосибирского авиаремонтного завода (входит в холдинг "Вертолеты России") будет отремонтировано 30 индийских вертолетов Ми-17-1В. Ремонт разбит на партии: всего шесть партий - по пять машин в каждой.