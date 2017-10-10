В Сухопутных войсках на Дальнем Востоке и в Абхазии проверят боевую подготовку

Власти заявили об отсутствии второго стрелка во время бойни в Лас-ВегасеМеждународная панорама 10 октября, 2:09
Эрдоган обсудит в Сербии "Турецкий поток" и пошлет сигнал поддержки балканским мусульманамМеждународная панорама 10 октября, 1:56
ABC: бывшая жена Дональда Трампа в шутку назвала себя первой ледиМеждународная панорама 10 октября, 1:25
Президент Сербии поздравил футбольную сборную страны с квалификацией на ЧМ-2018 в РоссииСпорт 10 октября, 1:22
На границе РФ задержан нарушитель, представившийся украинским военнослужащимПроисшествия 10 октября, 1:17
ВОЗ: неблагоприятная обстановка на работе чревата психическими расстройствамиОбщество 10 октября, 1:01
Тренеру сборной Украины Шевченко обидно за итог матча отбора ЧМ-2018 с хорватамиСпорт 10 октября, 0:45
Сборная Украины не выступит на ЧМ-2018 в России, исландцы впервые сыграют на турниреСпорт 10 октября, 0:41
Новый президиум РАН соберется на первое заседаниеНаука 10 октября, 0:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Комиссии Главного командования Сухопутных войск ВС РФ начали проверку боевой подготовки соединений и воинских частей на Дальнем Востоке и в Абхазии. Проверка завершится 20 октября, сообщили во вторник в Министерстве обороны РФ.
"До 20 октября будут проверены вопросы боевой и мобилизационной готовности, повседневной деятельности, морально-психологического состояния личного состава общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцируемой в Амурской области, и российской военной базе Южного военного округа в Республике Абхазия", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что каждому военнослужащему выставят оценку после контрольных занятий по огневой, тактической, инженерной, строевой, физической подготовкам, вождению боевых машин, радиационной, химической, биологической защите.