В Сухопутных войсках на Дальнем Востоке и в Абхазии проверят боевую подготовку

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Комиссии Главного командования Сухопутных войск ВС РФ начали проверку боевой подготовки соединений и воинских частей на Дальнем Востоке и в Абхазии. Проверка завершится 20 октября, сообщили во вторник в Министерстве обороны РФ.

"До 20 октября будут проверены вопросы боевой и мобилизационной готовности, повседневной деятельности, морально-психологического состояния личного состава общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцируемой в Амурской области, и российской военной базе Южного военного округа в Республике Абхазия", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что каждому военнослужащему выставят оценку после контрольных занятий по огневой, тактической, инженерной, строевой, физической подготовкам, вождению боевых машин, радиационной, химической, биологической защите.