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ВКС России наносят до 150 ударов в сутки по прибывающим в Меядин боевикам ИГ

Армия и ОПК
10 октября, 9:04 дата обновления: 10 октября, 9:31 UTC+3

В Минобороны РФ сообщили, что сейчас там проводится операция по освобождению крупного форпоста "Исламского государства"

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят до 150 авиаударов в сутки по подкреплениям, прибывающим к боевикам "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в РФ) под Меядином в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, сирийские войска при поддержке ВКС России за последнюю неделю существенно расширили территорию, подконтрольную им к северо-западу и юго-востоку от Дейр-эз-Зора, сейчас проводится операция по освобождению крупного форпоста ИГ в районе Меядина, расположенного в 40 км юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

"При этом ожесточенное сопротивление террористов, действующих в долине реки Евфрат, не ослабевает. Ежедневно фиксируются попытки переброски в Меядин свежих подкреплений ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), среди которых много иностранных наемников, вторгшихся на территорию Сирии со стороны Ирака. Боевики прибывают на бронетехнике, пикапах с крупнокалиберным вооружением и хорошо вооруженными. Авиация ВКС России круглосуточно перемалывает эти формирования ИГИЛ вместе с подвозимыми боеприпасами и бронетехникой, совершая до 150 воздушных ударов в сутки", - сообщил Конашенков.

На прошлой неделе российские военные нанесли ряд мощных ударов по позициям боевиков в районе Меядина. Так, 5 октября подводные лодки Черноморского флота "Великий Новгород" и "Колпино" выпустили по целям ИГ десять ракет "Калибр", уничтожив командные пункты, крупные склады оружия и боеприпасов, а также ангары с бронетехникой. В субботу, 7 октября, были уничтожены до 80 боевиков и почти 20 внедорожников с вооружением, командный пункт и три склада боеприпасов.

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