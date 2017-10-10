Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны РФ: боевики ИГ возвращают оставленные ими ранее кварталы в Ракке

Армия и ОПК
10 октября, 9:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

В ведомстве подчеркивают, что освобождение города, который США и коалиция на протяжении полугода называли главным приоритетом борьбы с ИГ, уже который месяц замерло

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Боевики "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) возвращают ранее оставленные ими кварталы сирийской Ракки, заявил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"А освобождение оставшейся теперь в глубоком тылу Ракки, которую США и коалиция на протяжении полугода называли главным приоритетом борьбы с ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), уже который месяц замерло. Если не сказать больше, с учетом текущих успехов игиловцев по возвращению под свой контроль ранее оставленных кварталов города", - сказал Конашенков.

"Действия Пентагона и коалиции требуют разъяснений: является ли такая смена приоритетов у США и коалиции стремлением максимально осложнить операцию сирийской армии при поддержке ВКС России по освобождению сирийской территории к востоку от реки Евфрат? Или это ловкая возможность освободить Ирак от террористов ИГИЛ, загнав их в Сирию под точные удары российских ВКС?" - задался вопросом генерал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ирак Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Венгрия предложит пересмотреть соглашение об ассоциации ЕС и Украины
2
Минобороны РФ заявило об уничтожении экономической инфраструктуры ИГ в Сирии
3
СМИ: все автомобильные компании Японии использовали потенциально дефектные детали
4
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
5
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
6
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
7
Преступная группа из Кузбасса незаконно обналичила 1 млрд руб.
Темы дня
Новости партнеров
Реклама