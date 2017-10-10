Минобороны РФ: боевики ИГ возвращают оставленные ими ранее кварталы в Ракке

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Минобороны РФ заявило об уничтожении экономической инфраструктуры ИГ в СирииАрмия и ОПК 10 октября, 8:52
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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Боевики "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) возвращают ранее оставленные ими кварталы сирийской Ракки, заявил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"А освобождение оставшейся теперь в глубоком тылу Ракки, которую США и коалиция на протяжении полугода называли главным приоритетом борьбы с ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), уже который месяц замерло. Если не сказать больше, с учетом текущих успехов игиловцев по возвращению под свой контроль ранее оставленных кварталов города", - сказал Конашенков.
"Действия Пентагона и коалиции требуют разъяснений: является ли такая смена приоритетов у США и коалиции стремлением максимально осложнить операцию сирийской армии при поддержке ВКС России по освобождению сирийской территории к востоку от реки Евфрат? Или это ловкая возможность освободить Ирак от террористов ИГИЛ, загнав их в Сирию под точные удары российских ВКС?" - задался вопросом генерал.