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Бригада подлодок Северного флота приведена в полную боеготовность в рамках проверки

Армия и ОПК
11 октября, 12:32 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 11, октября. /ТАСС

Контролю были подвергнуты управление соединения и экипажи дизель-электрических подводных лодок

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МУРМАНСК, 11 октября. /ТАСС/. Бригада дизель- электрических подводных лодок Северного флота приведена в полную боеготовность в рамках контрольной проверки за летний период обучения. Об этом сообщила в среду пресс- служба флота.

"Проверка перевода соединения в высшие степени боеготовности прошла в учебных целях. Контролю были подвергнуты управление соединения и экипажи дизель-электрических подводных лодок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с проверкой подводники справились успешно. После получения учебного сигнала моряки отработали экстренную подготовку кораблей к походу с пополнением запасов воды и продовольствия. Установленные нормативы прибытия личного состава на корабль, занятия боевых постов и подготовки подводных лодок к выходу в море были выполнены в срок.

Лучший результат показал личный состав подлодки "Магнитогорск".

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