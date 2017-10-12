"Ураганы" уничтожили условную бандгруппу на учениях под Челябинском

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Подразделения реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа (ЦВО), на вооружении которой находятся системы "Ураган", уничтожили условную бандгруппу на маневрах под Челябинском. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе округа.

"По замыслу учений, расчетам реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" предстояло уничтожить отряды крупного незаконного вооруженного формирования, действующие на большом удалении в нескольких районах полигона в Челябинской области. Военнослужащие нанесли сосредоточенные огневые удары по целям, имитирующим командные пункты и скопление техники "боевиков" на расстояниях от 8 до 20 км", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в ЦВО, подразделения действовали в составе разведывательно-огневых контуров, в связке с операторами беспилотников "Орлан" и разведывательных комплексов "Стрелец". "Разведчики в реальном времени обеспечили передачу координат целей для поражения и корректировку огневых налетов", - уточнили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что расчеты "Ураганов" переброшены из Курганской области в Челябинскую в рамках учений, задействовано порядка 500 военнослужащих, около 130 единиц техники.

220-мм реактивные системы залпового огня "Ураган" предназначены для поражения живой силы, бронетехники на марше и в местах сосредоточения, разрушения командных пунктов, объектов военной инфраструктуры на удалении от 10 до 35 км. Их отличает высокая маневренность и быстрота развертывания.