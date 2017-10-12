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Военные учения сил ОДКБ пройдут в ноябре в Таджикистане

Армия и ОПК
12 октября, 10:58 UTC+3 ДУШАНБЕ ДУШАНБЕ 12, октября. /ТАСС

Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, воинские формирования России и Таджикистана на регулярной основе участвуют в маневрах государств - членов ОДКБ

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ДУШАНБЕ, 12 октября. /ТАСС/. Совместные учения с коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируется провести в ноябре на территории Таджикистана, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Привлечем к учениям дополнительно органы управления и подразделения Центрального военного округа, а также авиацию", - сказал Шойгу в четверг в ходе встречи с министром обороны Таджикистана генерал-лейтенантом Шерали Мирзо.

Шойгу отметил, что воинские формирования России и Таджикистана на регулярной основе участвуют в маневрах государств - членов ОДКБ.

В этом году, сказал министр, прошли учения "Взаимодействие" и "Нерушимое братство" с силами ОДКБ. Он также напомнил, что в конце мая в Таджикистане прошли совместные маневры "Душанбе - Антитеррор", в ходе которых подразделения силовых структур государств СНГ отработали практические действия по уничтожению бандформирований.

"У России и Таджикистана общие задачи по укреплению безопасности и сохранению стабильности в Центральноазиатском регионе. С учетом этого строим отношения между нашими министерствами, уделяем повышенное внимание взаимодействию в военной и военно-технической областях", - заявил Шойгу.

Реализуется соглашение о российской военной базе на территории Таджикистана. Ежегодно проводятся совместные мероприятия оперативной подготовки вооруженных сил, отметил Шойгу.

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