Сирийские войска завершили операцию по уничтожению боевиков ИГ в Меядине

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сирийские правительственные войска завершили операцию по уничтожению боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Меядин. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Штурмовые подразделения сирийской армии под командованием генерала Хасана Сухела, сломив ожесточенное сопротивление террористов в центральных и южных кварталах, полностью освободили город", - сказал он, отметив, что Меядин представлял собой "наиболее мощный укрепленный район террористов на востоке Сирии".