Мотострелки в Дагестане до конца года получат на вооружение новые боевые машины пехоты

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Новые боевые машины пехоты БМП-3 поступят до конца года на вооружение мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Дагестане, сообщили в среду в пресс-службе округа.

Новые машины придут на смену БМП-2 в рамках реализации программы перевооружения войск округа. Всего на вооружение мотострелкового соединения встанут более 100 таких машин.

Машина БМП-3 предназначена для транспортировки подразделений, их огневой поддержки, уничтожения противотанковых средств, танков, легкобронированной техники, а также некоторых воздушных целей.