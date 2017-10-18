Прототип первого в РФ электрического полуторатонного конвертоплана появится к 2019 году

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Прототип первого в России электрического конвертоплана с взлетной массой 1,5 т появится к 2019 году. Об этом в среду сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).

Основой для разработки машины станет беспилотный конвертоплан VRT30.

"Конструкторское бюро "ВР-Технологии" (входит в "Вертолеты России") планирует к 2019 году создать прототип первого в России электрического конвертоплана со взлетной массой 1,5 т", - сказали в холдинге.

В пресс-службе отметили, что преимущество летательных аппаратов, выполненных по схеме конвертоплана, заключается в том, что при их эксплуатации не требуется наличие взлетной полосы. Кроме того, благодаря поворотному механизму винтов конвертоплан способен развивать высокую скорость и выполнять задачи в режиме висения.

"Сегодня мы совместно с нашими партнерами из компании "СуперОкс" разрабатываем новую летающую лабораторию конвертоплана, в бортовой кабельной сети которой будут использованы технологии высокотемпературной сверхпроводимости, что положительно скажется на весогабаритных и летных характеристиках прототипа", - сказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, слова которого привели в пресс-службе.

В июле Виктор Бондарев, занимавший тогда пост главкома ВКС сообщил, что в России занимаются созданием военных конвертопланов и тяжелых беспилотников, не уточнив при этом, о каких именно моделях идет речь.