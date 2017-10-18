Члены комиссии РФ и США по военнопленным обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество

ВАШИНГТОН, 18 октября. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Российские и американские члены совместной Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести обсудили в столице США вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС ответственный секретарь российской стороны Комиссии, замначальника Управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

"У нас проходили технические переговоры рабочей группы Комиссии, посвященные подготовке к проведению в Москве 7-9 ноября 21-го пленарного заседания Комиссии", - отметил он, добавив, что согласована программа пребывания делегации США в России, утвержден состав участников и повестка дня заседаний.

Российскую делегацию на нынешних консультациях возглавляет начальник Управления МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов. С американской стороны в обсуждениях участвовали ответственный секретарь Комиссии Джеймс Коннел и директор отдела по Европе и Средиземноморью Агентства минобороны США по учету военнопленных и пропавших без вести полковник Кристофер Форбс.

Как рассказал корреспонденту ТАСС представитель Минобороны России по военно-мемориальной работе в США Максим Алексеев, на прошедших консультациях участники "подчеркнули важность регулярных встреч в условиях непростой политической обстановки и выразили удовлетворение достигнутым уровнем взаимопонимания". "На предстоящем пленуме планируется, в частности, обсудить основные результаты деятельности Комиссии в текущем году и определить стратегические направления совместной работы на ближайшее время, - продолжил он. - Работой пленума будут руководить сопредседатели Комиссии - генералы в отставке Валерий Востротин и Роберт Фоглсонг. В заседаниях примут участие представители ветеранских и общественных организаций России и США".

Предыдущее 20-е пленарное заседание Комиссии состоялось в мае 2016 года в Вашингтоне.

Памятник погибшим советским летчикам

На консультациях затрагивались и вопросы установки в городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) мемориальной плиты и памятника международному экипажу летчиков, погибших 11 января 1945 года при перегоне авиатехники из США в СССР по программе ленд-лиза. "Работа по памятнику находится на стадии проектирования, - отметил Таранов. - 15 декабря должна состояться сдача проекта".

Как ранее пояснил Алексеев, советские летчики погибли, перегоняя "летающие лодки" - "Каталины". "В 1944-1945 годах мы потеряли два экипажа, в общей сложности 11 человек, - уточнил он. - Один самолет разбился в Норвежском море, другой - на взлете с базы Береговой охраны в Элизабет-Сити".

"Каталинами" назывались американские самолеты-амфибии морской патрульно-бомбардировочной авиации. Строились они в предвоенный и военный период в США и Канаде. Небольшая партия машин была собрана и в СССР. В Элизабет-Сити проходили подготовку около 150 советских летчиков; они учились не только пилотировать американские самолеты, но и пользоваться установленными на них радиолокаторами и прицелами для бомбометания.

Операция под кодовым наименованием "Зебра" была секретной, и лишь спустя полвека после войны о ней рассказал американский историк Роберт Бургенер. С его слов известно, в частности, при каких обстоятельствах 11 января 1945 года потерпел катастрофу один из самолетов. Причиной была ошибка пилота-британца. Экипажи были смешанными, и на разных участках маршрутов самолеты попеременно вели летчики советских и британских ВВС.

В среду вечером в Российском культурном центре в Вашингтоне состоится прием от имени российской стороны Комиссии. Там же будут показаны материалы из личного архива семьи капитана Николая Чикова - командира экипажа, потерпевшего крушение в Элизабет-Сити.

Возложение венков

В последний день визита российской делегации - 20 октября - в Нью-Йорке состоится церемония возложения венков к могиле лейтенанта Русского императорского флота Михаила Десятова, похороненного на кладбище Сайпресс Хиллз в Бруклине.

Лейтенант Десятов, 1846 года рождения, сын убитого при обороне Севастополя капитан-лейтенанта Владимира Десятова, был членом экипажа российского корвета, находившегося на рейде Нью-Йорка летом 1871 года. Согласно архивным документам, он скончался 20 октября (1 ноября) 1871 года в городском военно-морском госпитале.

Могила лейтенанта Десятова - одно из первых российских воинских захоронений на американской территории, паспортизацию которых осуществило созданное в 2015 году представительство МО РФ по организации и ведению военно- мемориальной работы в США.

По словам Алексеева, участники церемонии возложат цветы к надгробному камню и установят на его могиле флаг России и Андреевский флаг.