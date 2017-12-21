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Тренировка войск связи с применением геостационарных спутников началась в ВВО

Армия и ОПК
21 декабря, 5:36 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 21, декабря. /ТАСС

В ней принимают участие более 1,5 тыс. военных

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ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. военнослужащих принимают участие в тренировке войск связи с применением геостационарных спутников, которая началась в Восточном военном округе (ВВО), сообщает в четверг пресс- служба ВВО.

"Военнослужащие войск связи округа осваивают потенциал современных аппаратных и комплексов связи", - говорится в сообщении.

В рамках практической части тренировки расчеты станций связи "Ливень-УВ" отработают развертывание цифровых сетей и обеспечение связью различных звеньев управления войсками округа. Станции связи "Ливень-УВ" оснащены системой навигации ГЛОНАСС, которая позволяет автоматически навести антенну на спутник, расположенный на геостационарной и высокоэллиптической орбите.

В ходе мероприятия специалисты отработают организацию устойчивой защищенной связи, открытых и закрытых каналов связи между пунктами управления с использованием цифровых радиорелейных станций (ЦРРС) Р-419Л1 и современных спутниковых и радиостанций. Кроме того, расчеты ЦРРС Р-419Л1 в ходе учений выполнят нормативы по оперативному применению комплекса при временной замене условно поврежденных линий связи, организации видеоконференцсвязи, передаче видеоданных по каналам связи.

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