Отряд кораблей ТОФ завершил неофициальный визит в Сингапур

ТАСС, 24 декабря. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил неофициальный визит в Сингапур, во время которого российские моряки осмотрели исторические места и приняли участие в спортивных соревнованиях. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

СПЕЦПРОЕКТ Тихоокеанский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

"Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома", завершил неофициальный визит в Республику Сингапур. В течение нескольких дней военные моряки Тихоокеанского флота гостили в главной военно-морской базе страны - Чанги, где совместно с военнослужащими ВМС Республики Сингапур провели спортивные соревнования", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские моряки побывали на автобусных экскурсиях по историческим местам Сингапура, а жители и гости города смогли посетить "Адмирал Пантелеев" и ознакомиться с бытом российских моряков.

Помимо культурных мероприятий отряд кораблей Тихоокеанского флота пополнил запасы продовольствия и топлива и продолжил выполнять поставленные перед ним задачи. Поход отряда кораблей ТОФ продолжается.