В 2018 году летчики Северного флота значительно расширят географию арктических полетов

СЕВЕРОМОРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Морские летчики Северного флота значительно расширят географию арктических полетов в 2018 году, в том числе с использованием заполярного аэродрома "Темп" на Новосибирских островах. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

"Ожидается, что в 2018 году морские летчики Северного флота значительно расширят географию арктических полетов, в том числе с использованием заполярного аэродрома "Темп" на Новосибирских островах. Морская авиация Северного продолжит патрулирование в Арктике на регулярной основе", - пояснил он.

В течение 2017 года экипажами противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38 было проведено более 70 патрулирований в арктических районах Северного Ледовитого океана. Морские летчики осуществляли разведку ледового поля, что существенно облегчает навигацию гражданских судов.

Выполнению полетов в Арктике предшествовала тщательная штурманская подготовка экипажей, которая учитывала особое географическое положение и сложную метеорологическую обстановку. Экипажи во время таких полетов существенно повышают уровень подготовки, а также отрабатывают элементы пилотирования, отметили в пресс-службе Северного флота.