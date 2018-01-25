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Военная полиция РФ фиксирует поток беженцев из Африна в Алеппо

Армия и ОПК
25 января, 1:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Сообщается также о присоединении населенного пункта Телль-Анбар провинции Алеппо к режиму перемирия

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ТАСС, 25 января. Военнослужащие российской военной полиции на наблюдательных постах в зоне деэскалации Телль-Рифаат зафиксировали поток беженцев из Африна в направлении Алеппо. Об этом в среду сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

"Военнослужащими российской военной полиции, несущими службу на наблюдательных постах в зоне деконфликтации "Телль-Рифаат", фиксируется поток беженцев, покидающих район Африна. За сутки в направлении Алеппо проследовало около 2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Центр также сообщает о присоединении населенного пункта Телль-Анбар провинции Алеппо к режиму перемирия.

Кроме того, российские военные доставили более 2 т продовольствия в населенный пункт Суран провинции Хама и питьевую воду в населенный пункт Хатла провинции Дейр-эз-Зор. Военные врачи оказали помощь 127 мирным жителям, в том числе восьмерым детям, в районе населенного пункта Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор, рассказали в Центре по примирению.

"Продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц. Всего за сутки в свои дома вернулось 125 человек, в том числе в провинции Алеппо - 23, в провинции Хомс - 24, в провинции Дейр-эз-Зор - 78 человек", - добавили в ЦПВС.

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