"Калашников" в марте начнет тестирование новой экипировки для военных в Арктике

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) протестирует на севере РФ прототипы экипировки, предназначенные для арктической группы войск и специальных подразделений Минобороны России. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе концерна.

"Концерн "Калашников" в рамках проекта "Северный десант" протестирует прототипы экипировки, предназначенные для арктической группы войск и специальных подразделений Минобороны РФ. Экспедиция возьмет начало в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа, а завершится в поселке Диксон Красноярского края. Старт намечен на март 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью экспедиции является создание и уточнение карт этих мест, разведка и прокладка зимников, испытание нового оборудования и техники в условиях Крайнего Севера, а также целый ряд исследований и задач в интересах министерства обороны РФ.

"Эксперты-разработчики концерна "Калашников", участвующие в экспедиции, проведут практическую апробацию новых прототипов боевой экипировки и снаряжения в арктических широтах. Создание и тестирование подобной экипировки необходимо для повышения качества оснащения подразделений, выполняющих задачи в Арктике", - отметили в концерне.

Команда "Северного десанта" будет тестировать современные отечественные и международные спутниковые системы навигации и связи ГЛОНАСС/GPS, отмечая на карте места, наиболее подходящие для массовой высадки десанта, а также площадки приземления, минимально покрытые ледяными торосами.

"Северный десант" - это частный научно-исследовательский проект, созданный группой единомышленников во главе с Александром Петерманом и направленный на развитие Арктики.