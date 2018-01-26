Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Калашников" в марте начнет тестирование новой экипировки для военных в Арктике

Армия и ОПК
26 января, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Тестирование пройдет в рамках экспедиции, которая стартует в поселке Тазовский в ЯНАО и завершится в поселке Диксон Красноярского края

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) протестирует на севере РФ прототипы экипировки, предназначенные для арктической группы войск и специальных подразделений Минобороны России. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе концерна.

"Концерн "Калашников" в рамках проекта "Северный десант" протестирует прототипы экипировки, предназначенные для арктической группы войск и специальных подразделений Минобороны РФ. Экспедиция возьмет начало в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа, а завершится в поселке Диксон Красноярского края. Старт намечен на март 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью экспедиции является создание и уточнение карт этих мест, разведка и прокладка зимников, испытание нового оборудования и техники в условиях Крайнего Севера, а также целый ряд исследований и задач в интересах министерства обороны РФ.

"Эксперты-разработчики концерна "Калашников", участвующие в экспедиции, проведут практическую апробацию новых прототипов боевой экипировки и снаряжения в арктических широтах. Создание и тестирование подобной экипировки необходимо для повышения качества оснащения подразделений, выполняющих задачи в Арктике", - отметили в концерне.

Команда "Северного десанта" будет тестировать современные отечественные и международные спутниковые системы навигации и связи ГЛОНАСС/GPS, отмечая на карте места, наиболее подходящие для массовой высадки десанта, а также площадки приземления, минимально покрытые ледяными торосами.

"Северный десант" - это частный научно-исследовательский проект, созданный группой единомышленников во главе с Александром Петерманом и направленный на развитие Арктики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гордон снимает свою кандидатуру с выборов президента
2
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
3
Фигуристы Столбова и Климов отказались от участия в предолимпийском сборе в Японии
4
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
5
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
6
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
7
ОКР отказался от идеи организации "Русского дома" в Пхёнчхане
Темы дня
Новости партнеров
Реклама