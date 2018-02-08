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На занятиях по выживанию в Арктике курсанты-дальневосточники строили жилища из снега

Армия и ОПК
8 февраля, 4:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

Курсанты также тренировались в сооружении укрытий и других фортификационных сооружений для оборонительного боя

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ТАСС, 8 февраля. Курсанты арктической специализации во время занятий по выживанию в экстремальных условиях построили из снега чумы, иглу и другие виды жилищ северных народов на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Об этом сообщил в четверг начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.

"На полигоне ДВОКУ в ходе специальных занятий по выживанию курсанты факультета применения арктических подразделений построили из снега различные виды жилищ по опыту северных народностей мира. За основу взяты традиционные методы постройки хижин эскимосов (иглу), коренных северных народов Сибири и Дальнего Востока (чум), а также другие укрытия и норы, которые можно соорудить из сугробов снега, льда и веток", - сообщил Гордеев.

В таких жилищах предусмотрен дымоход. Внутри будущие командиры арктических подразделений разводили костер, чтобы обогреться и приготовить пищу.

Курсанты также тренировались в сооружении укрытий и других фортификационных сооружений для оборонительного боя.

Занятия прошли при морозной погоде, близкой к Заполярью. Утром в районе их проведения температура воздуха составила минус 35 градусов, к середине дня воздух прогрелся до минус 27 градусов.

Офицеров для несения службы в Арктике готовят только в ДВОКУ в Амурской области.

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