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Суда аварийно-спасательного отряда на учениях на Камчатке помогли потушить пожар

Армия и ОПК
15 февраля, 4:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, февраля. /ТАСС

Маневры прошли в акватории Авачинской губы

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ТАСС, 15 февраля. Суда аварийно-спасательного отряда (АСО) войск и сил на Северо-востоке России во время учений на Камчатке помогли "аварийному" кораблю, на котором по легенде возник пожар. Об этом сообщает в четверг официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Действия учения развернулись в акватории Авачинской губы, где по легенде на "аварийном" корабле, роль которого выполняло пожарно-спасательное судно ПЖС-219, произошел пожар, в следствие чего оно обесточилось и лишилось хода. По вводной в район, откуда был подан сигнал бедствия, направлены дежурные суда АСО - морской буксир МБ-105 и водолазное судно ВМ-109", - сообщил Воскресенский.

На "аварийный" корабль высадились аварийные группы, которые помогли экипажу ликвидировать последствия пожара, провели разведку задымленных помещений и оказали первую помощь "пострадавшим". Также специалисты ВМ-109 провели водолазный осмотр корпуса "аварийного" судна, после чего МБ-105 отбуксировал его в базу.

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