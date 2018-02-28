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Авиацию Росгвардии задействуют в контртеррористических операциях на Северном Кавказе

Армия и ОПК
28 февраля, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Авиация Росгвардии обеспечит общественную безопасность при проведении чемпионата мира по футболу 2018 год

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Росгвардия намерена привлечь авиацию для поддержки войск при проведении контртеррористических операций на Севером Кавказе. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"В перспективе перед авиацией Росгвардии стоит множество задач. Это прежде всего участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года, авиационная поддержка войск при проведении контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе и много других", - рассказали в пресс-службе.

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