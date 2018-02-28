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Росгвардия разработала программу обновления своего авиапарка

Армия и ОПК
28 февраля, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Ведомство может рассмотреть вопрос о привлечении девушек в качестве летных специалистов, сказал Александр Афиногентов

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Росгвардия намерена обновить свой самолетный парк. Об этом в среду на пресс-конференции, посвященной Дню авиации Росгвардии, сообщил начальник авиации Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Афиногентов.

"Разработаны программы, в которых предусмотрены дальнейшее развитие и обновление парка, за последние годы мы получили вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-226. Дальше мы рассчитываем совершенствовать и самолетный парк", - сказал Афиногентов.

Он пояснил, что на данный момент идет плановое перевооружение и оснащение авиапарка. "Если говорить о самолетах и вертолетах, которые немного устарели, то мы занимаемся постоянной их модернизацией", - отметил он.

Глава авиации Росгвардии также не исключил, что ведомство может рассмотреть в перспективе вопрос о привлечении девушек в качестве авиационных специалистов. "Почему бы и не привлечь девушек как авиационных специалистов, эта наша перспектива", - ответил Афиногентов на соответствующий вопрос журналиста.

Пресс-конференция была приурочена к отмечаемому 3 марта Дню авиации Росгвардии.

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