Росгвардия разработала программу обновления своего авиапарка

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Росгвардия намерена обновить свой самолетный парк. Об этом в среду на пресс-конференции, посвященной Дню авиации Росгвардии, сообщил начальник авиации Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Афиногентов.

"Разработаны программы, в которых предусмотрены дальнейшее развитие и обновление парка, за последние годы мы получили вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-226. Дальше мы рассчитываем совершенствовать и самолетный парк", - сказал Афиногентов.

Он пояснил, что на данный момент идет плановое перевооружение и оснащение авиапарка. "Если говорить о самолетах и вертолетах, которые немного устарели, то мы занимаемся постоянной их модернизацией", - отметил он.

Глава авиации Росгвардии также не исключил, что ведомство может рассмотреть в перспективе вопрос о привлечении девушек в качестве авиационных специалистов. "Почему бы и не привлечь девушек как авиационных специалистов, эта наша перспектива", - ответил Афиногентов на соответствующий вопрос журналиста.

Пресс-конференция была приурочена к отмечаемому 3 марта Дню авиации Росгвардии.