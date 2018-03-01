Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.03:
$ 56.37
€ 68.91
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" впервые обойдет всю Евразию

Армия и ОПК
1 марта, 0:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

За все время похода экипаж примет на борт корабля более 500 курсантов двух петербургских, владивостокского и балтийского военно-морских вузов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп"

Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп"

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" впервые совершит плавание вокруг Евразии и пройдет более 41 тыс. км. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"1 марта учебный корабль "Перекоп" выйдет из Кронштадта в штурманский поход, в ходе которого ему предстоит преодолеть расстояние около 22 тыс. морских миль (более 41 тыс. км), экипаж побывает в четырех океанах и впервые пройдет по Северному морскому пути", - сказали в округе.

За все время похода экипаж примет на борт корабля более 500 курсантов двух петербургских, владивостокского и балтийского военно-морских вузов, периодически меняя состав будущих морских офицеров, совершая переходы от одного порта к другому. Также учебный корабль совершит восемь деловых заходов в иностранные и российские порты.

На борту корабля курсанты пройдут практику по штурманским дисциплинам, будут совершенствовать навыки управления кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановке. Кроме того, будет проведен ряд тренировок курсантов на современном учебном тренажере "Регель".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВГТРК исключила нецензурную брань в записи дебатов Жириновского и Собчак
2
"Газпром" не согласился с решением Стокгольмского арбитража по делу с "Нафтогазом"
3
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
4
Путин и Медведев чествовали олимпийских призеров, вручив им ордена и ключи от автомобилей
5
Умер исполнитель главной роли в сериале "Богатые тоже плачут"
6
Путин вручил госнаграды российским спортсменам-призерам Олимпиады
7
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
Темы дня
Новости партнеров
Реклама