Более 30 министров обороны стран мира приглашены на Московскую конференцию по безопасности

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Более 30 министров обороны иностранных государств подтвердили свое участие в VII Московской конференции по международной безопасности. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, конференция пройдет 4-5 апреля. "Мы приглашаем всех желающих принять участие. На сегодняшний день подтвердили участие 34 министра обороны", - сказал Фомин.

Ранее он сообщил, что Минобороны РФ предложило военному руководству США и послу США в Москве Джону Хантсману принять участие в форуме и изложить свои взгляды, а также военно-политическому руководству НАТО и руководству Военного комитета альянса. Также, по его словам, приглашены все руководители оборонных ведомств Евросоюза.

Говоря о вероятности прибытия западных партнеров в российскую столицу, Фомин отметил: "Хотелось бы [на это] надеяться".