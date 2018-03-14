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Минобороны РФ: развитие искусственного интеллекта нужно для успешного ведения кибервойн

Армия и ОПК
14 марта, 13:03 UTC+3 КУБИНКА область/ 14, марта. /ТАСС

Заместитель министра обороны Юрий Борисов отметил, что "сегодня все баталии разыгрываются не на полях сражений, они сначала разыгрываются в информационном пространстве"

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КУБИНКА /Московская область/, 14 марта. /ТАСС/. Развитие технологий искусственного интеллекта поможет эффективно противодействовать в информационном пространстве и побеждать в кибервойнах, заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов на конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения".

"Сегодня все баталии разыгрываются не на полях сражений, они сначала разыгрываются в информационном пространстве. Кто сможет его контролировать, кто сумеет организовать противодействие нужным образом - тот сегодня является победителем", - сказал Борисов.

"У России есть все возможности. Наши ребята традиционно занимают первые места во всех математических и физических олимпиадах, заслуженно носят звание лучших программистов, российская математическая школа признана во всем мире, а это основа для того, чтобы сделать серьезный рывок в такой нужной и востребованной области, как искусственный интеллект", - продолжил он.

Борисов призвал ученых направить усилия в эту область. По его мнению, это сулит "огромные перспективы". Эта область "даст новый виток развития науки в России", - подчеркнул Борисов.

Он отметил, что человечество подходит к новой эпохе, когда становится мало просто быстрых вычислений. По его мнению, для обработки и хранения терабайтов информации нужны интеллектуальные системы. "Здесь без систем искусственного интеллекта, которые ведут обработку образами, распознают необходимую информацию, нам с вами не обойтись", - отметил он.

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