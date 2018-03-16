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Около двух тысяч военных РФ и Таджикистана провели учения у границы с Афганистаном

Армия и ОПК
16 марта, 6:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

По сообщениям помощника командующего войсками ЦВО, военнослужащие отработали технику борьбы с незаконными вооруженными формированиями с учетом опыта боевых действий в Сирии

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Около двух тысяч военных приняли участие в основном этапе российско-таджикистанских учений, которые прошли на полигоне Харбмайдон в 15 км от границы с Афганистаном. Об этом в пятницу сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Основной этап совместных командно-штабных учений с подразделениями вооруженных сил России и Таджикистана завершился на полигоне Харбмайдон в 15 км от границы с Афганистаном. Военнослужащие двух армий отработали вопросы планирования, управления и взаимодействия при проведении совместной операции по борьбе с незаконными вооруженными формированиями с учетом опыта боевых действий в Сирии. В практических действиях, за которыми наблюдали командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин и министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Шерали Мирзо, приняли участие около двух тыс. военнослужащих и более 400 единиц техники", - сказал Рощупкин.

По данным ЦВО, в ходе учений были отработаны совместные рейдово-поисковые действия спецназа с последующим применением разведывательно-ударных комплексов. "По выявленным целям нанесли удары расчеты реактивных систем "Ураган", штурмовая авиация и вертолеты. Условные боевики были блокированы с помощью управляемых минных полей и окончательно разгромлены мотострелками при поддержке бронетехники", - отметил полковник.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики Су-25СМ, переброшенные в Таджикистан, нанесли ракетные удары по скоплениям условных боевиков на учениях, выпустив более 100 неуправляемых авиационных ракет.

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