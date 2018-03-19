Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комплексы "Панцирь-С1" Балтфлота уничтожили на учениях технику условного противника

Армия и ОПК
19 марта, 15:01 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 19, марта. /ТАСС

В качестве целей использовались макеты вертолетов и бронетранспортеров

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в ходе тактических учений соединения ПВО Балтийского флота уничтожили бронетехнику и средства воздушного нападения условного противника, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

СПЕЦПРОЕКТ

Балтийский флот России

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Балтийском море

"Подразделение зенитчиков, оснащенное новейшими самоходными зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) "Панцирь-С1", совершило многокилометровый марш на один из полигонов в Калининградской области, где выполнило боевые стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и средства воздушного нападения условного противника", - рассказал он.

В качестве целей использовались макеты вертолетов и бронетранспортеров, расположенные на значительном удалении от комплексов. Мишени были успешно поражены из скорострельных пушек, отметил Мартов.

"Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно- климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Калининградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: коалиция во главе с США эвакуировала несколько главарей ИГ на северо-востоке Сирии
2
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
3
"Сокрушительная победа": реакция зарубежных журналистов на выборы президента РФ
4
Волгоградская область перейдет на местное время
5
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
6
Путин намерен сосредоточиться на внутренних вопросах и обеспечении обороноспособности
7
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов