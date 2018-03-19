Комплексы "Панцирь-С1" Балтфлота уничтожили на учениях технику условного противника

КАЛИНИНГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в ходе тактических учений соединения ПВО Балтийского флота уничтожили бронетехнику и средства воздушного нападения условного противника, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

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"Подразделение зенитчиков, оснащенное новейшими самоходными зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) "Панцирь-С1", совершило многокилометровый марш на один из полигонов в Калининградской области, где выполнило боевые стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и средства воздушного нападения условного противника", - рассказал он.

В качестве целей использовались макеты вертолетов и бронетранспортеров, расположенные на значительном удалении от комплексов. Мишени были успешно поражены из скорострельных пушек, отметил Мартов.

"Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно- климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.