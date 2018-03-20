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Более 500 мотострелков подняты по тревоге в Чечне для ликвидации условных террористов

Армия и ОПК
20 марта, 3:03 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 20, марта. /ТАСС

Военные отработают ночную оборону, огонь по позициям условного противника, а также взаимодействия с беспилотниками

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ТАСС, 20 марта. Военнослужащие мотострелкового соединения, дислоцированного на территории Чечни, подняты по тревоге в ходе учений для нейтрализации условных участников незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В ходе учения будут отработаны тактические элементы поиска и маневренной обороны в ночное время суток, организации сосредоточенного огня по позициям условного противника, а также взаимодействия с комплексами беспилотных летательных аппаратов", - отметил Астафьев.

Учения завершатся боевыми стрельбами из вооружения танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и стрелкового оружия.

Астафьев уточнил, что в учениях задействовано более 500 военнослужащих и около 70 единиц техники.

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