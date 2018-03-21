Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МО РФ: Великобритания разрабатывает отравляющие вещества нового поколения

Армия и ОПК
21 марта, 18:13 дата обновления: 21 марта, 18:33 UTC+3

В Западной Европе разработки отравляющих веществ проводились с 1970-х годов, сказал генерал-майор Игорь Кириллов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 марта, /ТАСС/. Великобритания является государством, которое осуществляет программу по разработке отравляющих веществ нового поколения. Об этом сообщил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге МИД РФ, посвященном обсуждению дела Скрипаля.

"Начиная с 70-х годов в Западной Европе производились разработки отравляющих веществ нового поколения и Великобритания являлась и является одним из государств, осуществялющих реализцию разработки подобных веществ",- сказал он.

Лаборатория "Портон-Даун"

Кириллов уточнил, что одним из наиболее значимых объектов в Великобритании, занимающихся разработкой и производством отравляющих веществ является лаборатория "Портон-Даун", расположенная в нескольких километрах от города Солсберри. Он добавил, что лаборатория активно развивается.

Кириллов подчеркнул, что "до настоящего времени лаборатория "Портон-Даун" является сверхсекретным объектом, официально в списке деятельности которой значатся не только работы по утилизации старых образцов химического оружия, но и проведение экспериментов под предлогом выработки ответных мер против воздействия химического и биологического оружия, что опубликовано на официальном сайте этой организации".

"Также в свете последних новостей о выделении правительством Великобритании около £50 млн данной лаборатории возникает вопрос, не собираются ли портдаунские ученые уничтожать тот самый "Новичок", о котором они трезвонят и о наличии которого вчера во время интервью Борис Джонсон объявил, что они имеют образцы данных веществ", - сказал он.

"Великобритания активно развивает лабораторию в Портон-Дауне и под предлогом развития эффективных контрмер против химического и биологического оружия продолжает проводить эксперименты и подвергать свой народ страшной опасности", - подчеркнул генерал, продемонстрировав участникам брифинга снимки, на которых видны изменения инфраструктуры лаборатории за пять лет.

Также он сообщил, что "в последнее время в СМИ появилась информация об оказании сильного давления на сотрудников лаборатории в Портон-Дауне с целью получения выводов о сирийском происхождении отравляющего вещества, примененного в Солсбери".

Кроме того, Кириллов напомнил о колоссальном опыте Великобритании в экспериментах с отравляющими боевыми веществами. Он напомнил, что общеизвестным и признанным фактом является то, что в 1996 году правительство Великобритании проводила эксперименты на людях с целью изучения боевого действия "Зарина".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Джонсон, Борис
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Фигуристка Загитова стала второй в короткой программе на чемпионате мира в Милане
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
6
Евгений Савченко: запоминается последнее
7
Власти Подмосковья могут вывезти детей в лагеря из Волоколамска из-за местной свалки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов