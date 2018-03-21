МО РФ: Великобритания разрабатывает отравляющие вещества нового поколения

МОСКВА, 21 марта, /ТАСС/. Великобритания является государством, которое осуществляет программу по разработке отравляющих веществ нового поколения. Об этом сообщил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге МИД РФ, посвященном обсуждению дела Скрипаля.

"Начиная с 70-х годов в Западной Европе производились разработки отравляющих веществ нового поколения и Великобритания являлась и является одним из государств, осуществялющих реализцию разработки подобных веществ",- сказал он.

Кириллов уточнил, что одним из наиболее значимых объектов в Великобритании, занимающихся разработкой и производством отравляющих веществ является лаборатория "Портон-Даун", расположенная в нескольких километрах от города Солсберри. Он добавил, что лаборатория активно развивается.

Кириллов подчеркнул, что "до настоящего времени лаборатория "Портон-Даун" является сверхсекретным объектом, официально в списке деятельности которой значатся не только работы по утилизации старых образцов химического оружия, но и проведение экспериментов под предлогом выработки ответных мер против воздействия химического и биологического оружия, что опубликовано на официальном сайте этой организации".

"Также в свете последних новостей о выделении правительством Великобритании около £50 млн данной лаборатории возникает вопрос, не собираются ли портдаунские ученые уничтожать тот самый "Новичок", о котором они трезвонят и о наличии которого вчера во время интервью Борис Джонсон объявил, что они имеют образцы данных веществ", - сказал он.

"Великобритания активно развивает лабораторию в Портон-Дауне и под предлогом развития эффективных контрмер против химического и биологического оружия продолжает проводить эксперименты и подвергать свой народ страшной опасности", - подчеркнул генерал, продемонстрировав участникам брифинга снимки, на которых видны изменения инфраструктуры лаборатории за пять лет.

Также он сообщил, что "в последнее время в СМИ появилась информация об оказании сильного давления на сотрудников лаборатории в Портон-Дауне с целью получения выводов о сирийском происхождении отравляющего вещества, примененного в Солсбери".

Кроме того, Кириллов напомнил о колоссальном опыте Великобритании в экспериментах с отравляющими боевыми веществами. Он напомнил, что общеизвестным и признанным фактом является то, что в 1996 году правительство Великобритании проводила эксперименты на людях с целью изучения боевого действия "Зарина".