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Минобороны: разработки нового оружия в РФ не ограничиваются тем, что рассказал Путин

Армия и ОПК
22 марта, 19:40 дата обновления: 22 марта, 19:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Представитель военного ведомства отметил, что на новые вызовы в России всегда будут разработаны контрвызовы

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Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Разработки в области новых вооружений в России не ограничиваются тем, что озвучил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Об этом в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

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"Мы на месте не стоим. Верховным главнокомандующим не все озвучено, что у нас есть в арсенале", - сказал он.

При этом Борисов отметил, что обнародование разрабатываемых в России новейших систем вооружения было осуществлено не ради "бряцания оружием" и начала гонки вооружений. "Не в этом была цель. Это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего преимущества и доминировать в таком опасном деле, как вооружения, просто невозможно. Всегда на какие-то новые вызовы будут разработаны контрвызовы", - сказал он.

Замминистра добавил, что у России есть ответ на каждый вид вооружения США. 

"У нас есть адекватный ответы на все виды вооружения", - сказал он, комментируя заявление Трампа о возможной гонке вооружений с Россией.

В послании Федеральному собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия. Среди них межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.

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Персоны
Трамп, Дональд Борисов, Юрий Иванович Путин, Владимир Владимирович
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