Противолодочные корабли ТОФ в Приморье уничтожили воздушную цель ракетной стрельбой

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта. /ТАСС/. Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" во вторник в Приморье провели ракетную стрельбу по воздушной цели, отразив нападение условного противника. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"В одном из полигонов в заливе Петра Великого по легенде учения БПК подверглись нападению с воздуха. Противодействуя условному противнику корабли применили зенитно-ракетный комплекс самообороны "Кинжал", осуществив пуск четырех зенитных ракет по имитированной воздушной цели", - сообщил Воскресенский.

Учения прошли во взаимодействии с дальними противолодочными самолетами морской авиации флота Ту-142.

Ранее, в понедельник, "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" в составе противолодочной ударной группы выполнили пуск двух противолодочных ракето-торпед и атаковали подводную лодку условного противника торпедами и реактивными глубинными бомбами.