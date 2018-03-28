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Истребители ТОФ впервые отработали отражение атаки в Арктике

Армия и ОПК
28 марта, 3:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

В роли противника выступила группа противолодочных самолетов Ил-38Н

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ТАСС, 28 марта. Истребители Тихоокеанского флота (ТОФ) впервые отработали отражение атаки "противника" в арктической зоне, наведение перехватчиков на цель прошло под управлением радиолокационных постов и пунктов наведения авиации Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщил в среду официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Летчики Камчатской базы морской авиации Тихоокеанского флота приняли участие в тренировке сил противовоздушной обороны (ПВО) по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника в арктической зоне. В роли противника выступила группа противолодочных самолетов Ил-38Н, имитирующих бомбардировщики условного противника, главной задачей которых было осуществить перелет в район Чукотского моря и имитировать нанесение с севера бомбового удара по объектам Чукотского автономного округа", - сообщил Воскресенский.

С аэродрома на Камчатке по тревоге подняли пару высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31. Им предстояло уничтожить самолеты условного противника на заданном рубеже до того, как они выполнят бомбометание.

Выполняя задачу, камчатские летчики впервые осуществили беспосадочный перелет протяженностью более 4 тыс. км в район Арктики с двумя дозаправками в воздухе от самолета-заправщика Ил-78. В арктическом районе истребители-перехватчики обнаружили и классифицировали цели и провели по ним электронные пуски ракет класса воздух- воздух большой дальности, уничтожив все самолеты "противника" на максимальной дистанции пуска ракет.

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