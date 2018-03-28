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"Рособоронэкспорт" начал продвижение ЗРК "Бук-М3" за рубежом

Армия и ОПК
28 марта, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Особенности комплекса позволяют адаптировать его под приоритеты иностранных заказчиков, считает компания

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал продвижение экспортного варианта зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М3" "Викинг" на зарубежные рынки, сообщили в среду в пресс-службе компании.

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"Это отличная новость для нас и наших зарубежных партнеров. Комплекс "Викинг", сохраняя лучшие качества знаменитой линейки зенитных ракетных комплексов "Бук", представляет собой новое слово в развитии систем ПВО среднего радиуса действия. Производители наделили его уникальными характеристиками, соответствующими современным запросам в области защиты войск и объектов инфраструктуры от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия. Среди конкурентов "Викингу" сегодня на мировом оружейном рынке нет равных", - процитировали в компании заместителя ее генерального директора Сергея Ладыгина.

По данным "Рособоронэкспорта", технические особенности комплекса позволяют максимально адаптировать его под приоритеты иностранных заказчиков. По сравнению с "Бук-М2Э" дальность стрельбы у "Викинга" увеличилась почти в 1,5 раза - до 65 километров. Кроме того, в 1,5 раза увеличилось количество одновременно обстреливаемых целей - по шесть каждой самоходной огневой установкой, а количество готовых к пуску зенитных управляемых ракет в огневой позиции из двух боевых единиц выросло с восьми до 18.

ЗРК "Викинг" получил ряд уникальных особенностей, которые прежде не были доступны ни в одном комплексе ПВО. Например, у него появилась возможность интеграции пусковых установок из состава зенитной ракетной системы "Антей-2500", которая обеспечит возможность поражения целей на дальности противодействия.

"Принятый на вооружение российской армией комплекс "Бук-М3" и его экспортный вариант "Викинг" в ходе эксплуатации и учений показал очень высокий уровень боевой эффективности. "Викинг" обладает способностью поражения с очень высокой вероятностью не только авиации, атакующих элементов высокоточного оружия, но и тактических баллистических и крылатых ракет, а также морских и наземных целей", - привели слова Ладыгина в пресс-службе.

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