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Корабли ТОФ на Дальнем Востоке выполнили более 150 боевых упражнений

Армия и ОПК
2 апреля, 4:51 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, апреля. /ТАСС

Экипажи провели ракетные стрельбы противолодочным оружием и постановки и траление учебных морских мин

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ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля. /ТАСС/. Около 30 боевых кораблей, катеров и подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье и на Камчатке выполнили более 150 боевых упражнений в рамках курсовой задачи К-2. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

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"Корабли Тихоокеанского флота, дислоцированные в Приморском крае и на Камчатском полуострове продолжают отработку элементов курсовой задачи, предусматривающей действия одиночных кораблей в море по их предназначению <...> В соответствие с планом боевой подготовки порядка 30 надводных боевых кораблей, катеров и подводных лодок ТОФ в учебных целях выполнили более 150 боевых упражнений", - сообщил он.

В частности, экипажи провели ракетные стрельбы противолодочным оружием и зенитными ракетами корабельных комплексов самообороны. Также они отработали комплексные артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, торпедные стрельбы различной сложности, провели постановки и траление учебных морских мин. Кроме того, силы флота отрабатывают противовоздушную оборону на переходе морем, морской бой с надводным кораблем условного противника, поиск и слежение заего" субмариной и ее уничтожение.

Действия боевых кораблей в Японском море и у берегов Камчатки обеспечивают около десяти вспомогательных судов и до 15 летательных аппаратов морской авиации ТОФ, в том числе противолодочные самолеты Ту-142 и ИЛ-38Н, вертолеты Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах, а также беспилотные летательные аппараты.

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