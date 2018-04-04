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Минобороны: РФ признает выводы любого расследования по Солсбери при наличии доказательств

Армия и ОПК
4 апреля, 16:30 UTC+3

Как заявил глава химико-аналитической лаборатории Минобороны Игорь Рыбальченко, отказ Техсекритариата ОЗХО делиться с Россией результатами расследования подрывает целостность организации

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ГААГА, 4 апреля. /ТАСС/. Россия признает выводы любого расследования инцидента в Солсбери, если оно будет базироваться на неопровержимых фактах. Об этом заявил в среду глава химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игорь Рыбальченко на созванном по инициативе России специальном заседании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Скрипаля.

"Хотим подчеркнуть: Россия признает выводы любого расследования - тем более что в данном случае затронута сфера компетенции ОЗХО, а не только интересы Великобритании, - если оно будет базироваться на неопровержимых фактах и доказательствах", - сказал Рыбальченко.

Также Рыбальченко отметил, что отказ Техсекритариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) делиться с Россией результатами расследования инцидента в Солсбери подрывает целостность ОЗХО. 

"В Техсекретариате ОЗХО заявляют, что могут поделиться имеющимися в его распоряжении сведениями лишь с согласия британской стороны. Это абсолютно ненормальная, я бы даже сказал больше - подрывающая основы целостности нашей организации - ситуация", - сказал Рыбальченко.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
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