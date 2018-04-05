Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Батальонные учения морпехов ТОФ с боевой стрельбой начались в Приморье

Армия и ОПК
5 апреля, 3:40 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, апреля. /ТАСС

После разведки корабли подошли к берегу и высадили десант на побережье, свободное от сил "противника"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 5 апреля. /ТАСС/. Батальонные учения с боевой стрельбой отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) начались в среду в Приморье с высадки десанта, в которой участвовали более 500 морпехов. Об этом сообщает официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня в рамках проверки за зимний период обучения в Приморье началось батальонное тактическое учение с боевой стрельбой отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Большие десантные корабли "Адмирал Невельской" и "Ослябя" в районе Владивостока приняли на борт морских пехотинцев, боевую технику и совершили в составе десантного отряда переход к морскому десантному полигону у мыса Клерка", - сообщил Воскресенский.

После разведки корабли подошли к берегу и высадили десант на необорудованное побережье, свободное от сил "противника". Десант закрепился на берегу и начал оборудовать огневые позиции для отражения возможных атак с моря. В эпизоде по высадке десанта было задействовано более 500 морских пехотинцев и порядка 30 единиц боевой техники.

Воскресенский отметил, что в пятницу морские пехотинцы отработают действия подразделений в обороне с этапом боевой стрельбы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия требует созыва заседания Совбеза ООН по делу Скрипаля 5 апреля
2
МИД Чехии: заявление посла РФ по делу Скрипаля грозит межгосударственными осложнениями
3
Россия созывает СБ ООН по делу Скрипаля после отказа в ОЗХО
4
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
Посол РФ: в Польше с лета 2017 года снесли более 20 памятников советским воинам
7
Канцлер Австрии назвал хорошие отношения с Россией причиной отказа от высылки дипломатов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости