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Тральщик ТОФ на Камчатке провел стрельбы по морским и воздушным целям

Армия и ОПК
5 апреля, 6:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

МТ-265 также отработал проводку кораблей за тралом

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ТАСС, 5 апреля. Морской тральщик МТ-265 Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке в четверг провел стрельбы по воздушным и морским целям и отработал проводку кораблей за тралом. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня в акватории Авачинского залива морской тральщик МТ-265 выполнил серию учебно-боевых упражнений, предусмотренных при отработке морских элементов курсовой задачи К-2. В полигоне боевой подготовки тральщик в ходе учения осуществил проводку кораблей за тралом, а позднее обнаружил и, применив скорострельную артустановку, уничтожил макет морской плавающей мины", - сообщил Воскресенский.

Кроме того, с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" нештатный корабельный расчет поразил имитированную воздушную цель. Ранее МТ-265 провел стрельбу по воздушной мишени корабельной артиллерией.

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