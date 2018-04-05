Разведчики при помощи БПЛА уничтожили условных диверсантов на учениях в Мурманской области

МУРМАНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Разведчики мотострелковой бригады Северного флота провели в Мурманской области учения по поиску и уничтожению диверсантов, сообщили в четверг в пресс-службе флота.

"В учебно-боевых мероприятиях были задействованы военнослужащие разведывательных подразделений соединения, беспилотные летательные аппараты (БПЛА - прим. ТАСС) и техника повышенной проходимости", - сказали на флоте, добавив, что маневры стали одной из главных частей масштабных командно-штабных учений Северного флота, в которых задействованы более тысячи военных.

По сценарию маневров, диверсанты планировали незаметно проникнуть на важные военные объекты для сбора информации и проведения диверсий.

Разведчики отработали вопросы маскировки, устройства засад, организации связи между группами, действующими на большом удалении друг от друга и в отрыве от основных сил, применения тактической беспилотной авиации и координации действий на основе данных с беспилотников.