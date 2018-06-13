Противолодочные корабли Северного флота отработали поиск субмарин противника

МУРМАНСК, 13 июня. /ТАСС/. Противолодочные корабли Северного флота в среду начали в Баренцевом море учения по поиску субмарин условного противника в рамках масштабного сбор-похода. Об этом сообщает пресс-служба флота.

"Экипажи большого противолодочного корабля "Североморск" и малого противолодочного корабля "Снежногорск" уже отработали совместное маневрирование по поиску подводных лодок во взаимодействии с противолодочным вертолетом Ка-27ПЛ", - сказали в пресс-службе.

В начале учений "Североморск" и "Снежногорск", а также малые противолодочные корабли "Брест" и "Нарьян-Мар" сформировали две корабельные поисково-ударные группы. В их задачу входит отработка тактических приемов и способов поиска и условного уничтожения подводных лодок противника.

Обе группы на различных этапах учений выполнят противолодочные задачи во взаимодействии с авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота, а также с подводными лодками Кольской флотилии разнородных сил, которые попеременно будут играть за противолодочные силы или на стороне условного противника.