Экспедиция Северного флота не нашла повышенной радиации на Новой Земле

МУРМАНСК, 14 июня. /ТАСС/. Экспедиция Северного флота на Новую Землю, следующая маршрутами первопроходцев архипелага, в ходе постоянных замеров нигде не зафиксировала повышенной радиации. Об этом сообщает в четверг пресс-служба флота.

СПЕЦПРОЕКТ Северный флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в арктической зоне

В советское время на Новой Земле располагался полигон, где проводились ядерные взрывы.

"Участники экспедиции испытывают приборы, предоставленные научно-исследовательским центром Центрального полигона РФ, и проводят регулярные метеонаблюдения, а также измеряют радиационный фон на маршруте перехода, который соответствует природной норме", - сообщает пресс-служба.

Десятый день с начала экспедиции военные встретили на переходе к полярной станции Малые Кармакулы. В 1896 году впервые по этому маршруту прошел полярный исследователь Феодосий Чернышев. Его экспедиция в летних условиях затратила на переход пять дней.

Североморцы ежедневно преодолевают около 60 километров на вездеходах "Витязь" по местности со сложным рельефом. По пути военнослужащие выполняют ряд исследований по инструкциям Института географии Российской академии наук.

В День России, который экспедиция встретила в заливе Абросимова, североморцы попарились в бане, которая была организована в полевых условиях. Затем участники похода провели чтение книг по истории освоения Арктики, а также собрались за праздничным столом, разнообразие которому придали свежие овощи и фрукты, доставленные на вертолете. Погода на Карском побережье позволила научной группе отряда совершить краткую экскурсию к бухте Голицина, а также обследовать расположенное невдалеке реликтовое озеро.