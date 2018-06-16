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В МО уверены, что выпускники военных вузов МТО готовы к выполнению задач в любых условиях

Армия и ОПК
16 июня, 13:46 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, июня. /ТАСС

Выпускники усвоили самый передовой опыт, имеющийся в российской армии, подчеркнул заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков

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Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков

Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков

© Иван Шаповалов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Выпускники военной академии материально-технического обеспечения, Военного инженерно-технического института и Военного института железнодорожных войск и военных сообщений в процессе обучения усвоили самый передовой опыт, имеющийся в российской армии, в том числе полученный в Сирии. Они готовы выполнять поставленные задачи в любых условиях, включая боевые. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"В подготовке слушателей и курсантов активно используется самый передовой опыт, который есть сегодня в Вооруженных силах России, в том числе полученный в Сирии. Поэтому выпускники готовы выполнять поставленные задачи в любых условиях, включая боевые", - сказал замглавы военного ведомства.

Он напомнил, что в субботу в Санкт-Петербурге состоялся очередной выпуск в четырех военных учебных заведениях системы МТО, в том числе в Санкт-Петербургском военном корпусе. "Выпуск проведен после завершения в трех военных вузах полной программы обучения офицеров с высшим военным образованием. Все выпускники достойно сдали государственные экзамены. Их подготовка очень хорошая. Об этом говорит тот факт, что средний балл, выставленный выпускникам государственной экзаменационной комиссией, составляет 4,8", - отметил замминистра обороны.

Он также сообщил, что 23 июня пройдут очередные выпуски военных специалистов еще в трех военных учебных заведениях МТО - в Омском автобронетанковом инженерном институте, Пензенском артиллерийском институте и Вольском военном институте материального обеспечения. "Выпуск в этих вузах будет большой, их заканчивают более 1 тыс. человек. Все они уже назначены на должности в войсках", - подытожил Булгаков.

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