Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Командующий Севфлотом заявил, что учения флота направлены на защиту интересов РФ в Арктике

Армия и ОПК
18 июня, 9:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Масштабные учения в Баренцевом море стартовали 13 июня, в них задействовали 36 боевых кораблей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Масштабные учения сил Северного флота, которые проходят в эти дни в Баренцевом море, носят исключительно оборонительный характер и направлены на защиту интересов России в Арктике. Об этом в понедельник заявил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

"Сбор-поход кораблей направлен на защиту интересов Российской Федерации в арктических районах - в зоне ответственности Северного флота. Основная его цель - проверка фактической готовности экипажей кораблей, подразделений береговых войск и авиации к решению поставленных им задач", - сказал командующий.

Корабли, подводные лодки и авиация Северного флота отработают тактику ведения боевых действий группировок разнородных сил по единому замыслу, отметил Евменов.

В масштабных маневрах, начавшихся 13 июня, задействовано 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО.

Экипажи кораблей, подводных лодок, самолетов и вертолетов в общей сложности выполнят более 70 боевых упражнений. 19 из них - с боевой стрельбой по морским, воздушным и береговым целям.

В стрельбах задействованы ракетный крейсер "Маршал Устинов", эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков", малые ракетные корабли "Айсберг" и "Рассвет", малый противолодочный корабль "Снежногорск", атомные и дизель-электрические подводные лодки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Персоны
Евменов, Николай Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко намерен создать группу в ЕС для остановки строительства "Северного потока - 2"
2
"Ъ": AliExpress откроет пункты выдачи в ста городах России
3
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
4
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"
7
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости