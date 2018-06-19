Более 500 мотострелков учатся десантированию из вертолетов под Волгоградом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Военнослужащие мотострелковых подразделений Волгоградского гарнизона стали участниками программы по обучению приемам десантирования из вертолетов.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Более 500 мотострелков в ходе учений отрабатывают на полигоне Прудбой элементы десантирования штурмовым способом из вертолетов МИ-8АМТШ", - отметил Астафьев.

Он уточнил что десантная группа впервые создана в мотострелковом соединении по указанию командующего войсками ЮВО Александра Дворникова с учетом внедрения боевого опыта современных вооруженных конфликтов.

Ранее таким способом десантировались военнослужащие ВДВ и спецназа.

Астафьев напомнил, что десантирование по-штурмовому предполагает приземление с зависшего до трех метров над землей вертолета, а также в его движении со скоростью до 30 км/ч.

Целью десантирования по-штурмовому является быстрый вывод групп для решения задач в минимальное время, для упреждения действий противника и прочих мероприятий быстрого реагирования.