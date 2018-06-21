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Ходовые испытания ледокола "Арктика" планируют начать в октябре 2019 года

Армия и ОПК
21 июня, 15:18 UTC+3

Ледокол является головным судном проекта 22220

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Ходовые испытания ледокола "Арктика" планируют начать в конце октября 2019 года. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов на межведомственном совещании по развитию промышленного и научного потенциала Санкт-Петербурга в освоении арктической зоны.

"В 2019 году, думаю, что в конце октября, ледокол ["Арктика"] должен выйти на ходовые испытания. После завершения ходовых испытаний он должен быть в Мурманске в декабре", - сказал Кадилов, не уточнив сроки передачи ледокола заказчику.

Атомный ледокол "Арктика" является головным судном проекта 22220. В настоящий момент по заказу Росатомфлота Балтийский завод строит еще два ледокола этого проекта - "Сибирь" и "Урал". Атомные ледоколы проекта 22220 являются мощнейшими судами своего класса, необходимыми для работы на Северном морском пути. Они могут преодолевать сплошной неподвижный лед толщиной более 2,5 метра.

В начале мая специалисты Балтийского завода приступили к швартовым испытаниям "Арктики", в ходе которых проверят качество постройки судна, монтажа и регулировки оборудования.

Балтийский завод - петербургское судостроительное предприятие, входящее в Объединенную судостроительную корпорацию. Оно специализируется на постройке атомных ледоколов и плавучих атомных энергоблоков. --0--ож/крк/аи

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