Борисов: вооруженные силы РФ оснащены техникой на 98%

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Уровень оснащенности Вооруженных сил РФ военной техникой сегодня составляет 98%, сообщил в пятницу вице-премьер Юрий Борисов на селекторном совещании.

"В прошлом году процент выполнения основных мероприятий гособоронзаказа достиг 97,5%. Сегодня процент оснащенности Вооруженных сил техникой составляет около 98%, исправность - около 95% и по современности на 1 января текущего года - 59,5%", - сказал Борисов.

Вице-премьер напомнил, что президентом РФ была поставлена задача достичь к 2020 году показателей по оснащенности современными образцами не менее 70%, по обеспеченности - не менее 95%, по исправности вооружения и военной техники - не ниже 95%.

По его словам, в программный период госпрограммы вооружения с 2011 по 2017 год была проведена серьезная работа. "Был принят ряд законов, в частности, 275-й ФЗ, который предусматривает особые условия выполнения гособоронзаказа и меру ответственности директорского корпуса; 159-й закон, который позволил перейти к более оптимальному расходованию бюджетных средств. Каждый контракт теперь сопровождается уникальным номером", - отметил Борисов.

Он также уточнил, что была введена практика заключения длительных контрактов, что позволило предприятиям промышленности планировать свою экономику на длительный период.

"Для обеспечения своевременного ремонта, модернизации и сервисного обслуживания предприятиям промышленности были переданы активы основных ремонтных предприятий, которые ранее находились в Министерстве обороны", - добавил Борисов.

Гособоронзаказы

Борисов также отметил отсутствие фактов срыва гособоронзаказа (ГОЗ) со стороны российских предприятий в связи с санкциями.

"Реализация гособоронзаказа проходит в непростых условиях, в первую очередь, я имею в виду санкционное воздействие. Нужно констатировать, что на текущий момент ни одного факта срыва гособоронзаказа в связи с санкционными воздействиями не было", - сказал Борисов на селекторном совещании.

По его словам, наряду с реализацией ГОЗ предприятиям промышленности приходится выполнять программу по импортозамещению продукции, которую ранее поставляли украинские предприятия и ряд поставок из стран НАТО.

Вице-премьер уточнил, что Минобороны как заказчику сейчас приходится отслеживать более 3700 контрактов. "Всегда возможны различные объективные или субъективные причины, которые могут повлиять на ход реализации ГОЗ. Это недооценка своих производственных возможностей, срывы поставок в кооперационной цепочке, отказ поставщиков выполнять свои обязательства", - отметил Борисов.

Он добавил, что основная задача - своевременно прогнозировать и упреждать эти возможные срывы. Для отслеживания ситуации планируется проводить ежемесячные селекторные совещания, которые "будут давать почву для работы в первую очередь постоянным членам коллегии ВПК, коллегам исполнительных органов власти, интегрированным структурам и директорскому корпусу". "Проведение этих селекторных совещаний позволит нам выйти на новый уровень взаимодействия между предприятиями ОПК и заказчиком", - заключил вице-премьер.