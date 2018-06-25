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Два экипажа российских вертолетов вернулись в Россию после выполнения задач в Сирии

Армия и ОПК
25 июня, 6:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Боевые машины, а также пилоты вернутся на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации на территории России

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Транспортный самолет доставил на российский военный аэродром экипажи двух вертолетов Ка-52 после выполнения задач в Сирии. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

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"Самолетом военно-транспортной авиации на военный аэродром на территории России доставлены два вертолета Ка-52. Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после выполнения задач в Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Отмечается, что пилоты вертолетов, а также боевые машины вернутся на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации на территории РФ.

В Минобороны добавили, что в воскресенье вертолеты были подготовлены для перевозки самолетами военно-транспортной авиации и загружены в самолет Ан-124 "Руслан" на аэродроме Хмеймим.

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