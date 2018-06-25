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Истребители Су-30СМ Черноморского флота отразили налет беспилотников условного противника

Армия и ОПК
25 июня, 10:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Летчики также отработали нанесение бомбового удара по морской цели

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ТАСС, 25 июня. Морская авиация Черноморского флота уничтожила беспилотники условного противника на учениях по отражению налета на аэродромы базирования.

СПЕЦПРОЕКТ

Черноморский флот России

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

Об этом журналистам сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

"По замыслу учений, средствами слежения за воздушной обстановкой обнаружены неизвестные летательные аппараты следующие курсом в районы базирования авиации флота. По тревоге наземные средства противовоздушной обороны приведены в готовность к применению, в небо поднято дежурное звено многофункциональных истребителей Су-30СМ. После получения целеуказаний от радиолокационных станций летчики осуществили перехват и уничтожение беспилотных летательных аппаратов условного противника", - говорится в сообщении.

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Для комплексной отработки нескольких вариантов противовоздушной обороны операторы беспилотников использовали различные направления и эшелоны высот для захода на наземные цели.

В учениях были задействованы до десяти самолетов морской авиации Черноморского флота и порядка десяти беспилотных летательных аппаратов различных классов.

Также летчики Су-30СМ отработали нанесение бомбового удара по морской цели.

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