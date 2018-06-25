Истребители Су-30СМ Черноморского флота отразили налет беспилотников условного противника

ТАСС, 25 июня. Морская авиация Черноморского флота уничтожила беспилотники условного противника на учениях по отражению налета на аэродромы базирования.
Об этом журналистам сообщили в отделе информационного обеспечения флота.
"По замыслу учений, средствами слежения за воздушной обстановкой обнаружены неизвестные летательные аппараты следующие курсом в районы базирования авиации флота. По тревоге наземные средства противовоздушной обороны приведены в готовность к применению, в небо поднято дежурное звено многофункциональных истребителей Су-30СМ. После получения целеуказаний от радиолокационных станций летчики осуществили перехват и уничтожение беспилотных летательных аппаратов условного противника", - говорится в сообщении.
Для комплексной отработки нескольких вариантов противовоздушной обороны операторы беспилотников использовали различные направления и эшелоны высот для захода на наземные цели.
В учениях были задействованы до десяти самолетов морской авиации Черноморского флота и порядка десяти беспилотных летательных аппаратов различных классов.
Также летчики Су-30СМ отработали нанесение бомбового удара по морской цели.