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Борисов сменил Рогозина на посту зампредседателя Военно-промышленной комиссии России

Армия и ОПК
25 июня, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Также в состав коллегии ВПК включен Алексей Криворучко, который недавно стал замминистра обороны РФ

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Вице-премьер России Юрий Борисов занял пост заместителя председателя Военно-промышленной комиссии РФ (ВПК) и председателя ее коллегии вместо Дмитрия Рогозина, который с конца мая был назначен гендиректором госкорпорации "Роскосмос". В состав коллегии ВПК включен Алексей Криворучко, который недавно стал замминистра обороны РФ, следует из указа президента РФ об изменении состава комиссии, размещенного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в состав Военно-промышленной комиссии РФ и в состав коллегии Военно-промышленной комиссии РФ следующие изменения: позицию "Рогозин Д.О. - заместитель председателя правительства РФ [заместитель председателя комиссии, председатель коллегии комиссии]" заменить позицией следующего содержания: "Рогозин Д.О. - генеральный директор госкорпорации "Роскосмос". Позицию "Борисов Ю.И. - заместитель министра обороны РФ [ответственный секретарь комиссии]" заменить позицией следующего содержания: "Борисов Ю.И. - заместитель председателя правительства РФ [заместитель председателя комиссии, председатель коллегии комиссии]", - говорится в документе.

Согласно указу, из состава коллегии ВПК исключены Рогозин, Владимир Кожин, который 13 июня был освобожден от должности помощника президента по вопросам военно-технического сотрудничества, экс-гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, ранее возглавлявший Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров, экс-министр транспорта РФ Максим Соколов и бывший заместитель главы МЧС Владимир Степанов.

Должность Антона Силуанова в составе ВПК заменили на первого заместителя председателя правительсва РФ - министра финансов РФ. Ранее он являлся только министром финансов РФ. Должность Григория Элькина, согласно указу, также поменялась: ранее он был замгендиректора АО "Объединенная приборостроительная корпорация" (ОПК), теперь он является первым замглавы этой корпорации.

Кроме того, изменилась должность Александра Медведева. Ранее он являлся замгендиректора по проектам и программам ОАО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" (ОРКК). Теперь он занимает пост замгендиректора ФГУП "ЦНИИмаш" (головной институт Роскосмоса).

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