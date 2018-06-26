Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военные России, Белоруссии и Сербии начинают активную фазу учений "Славянское братство"

Армия и ОПК
26 июня, 0:17 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 26, июня. /ТАСС

Во вторник состоится официальная церемония открытия учений

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Российско-белорусско-сербские совместные тактические учения "Славянское братство - 2018", которые проходят в Краснодарском крае, вступают в активную фазу, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Совместные тактические учения "Славянское братство - 2018" проходят на полигоне Раевский в Новороссийске с 18 по 28 июня. Как ранее сообщало оборонное ведомство, десантники трех стран в ходе учений отрабатывают специальные действия по подготовке и применению многонациональной тактической группы при выполнении миротворческих и контртеррористических задач.

Смотрите также

Что ждет российскую армию в 2018 году

"Во вторник состоится официальная церемония открытия учений. Будут официально подняты флаги трех государств. Учения войдут в активную фазу", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в официальной церемонии открытия примут участие руководящий маневрами заместитель командующего ВДВ по миротворческим операциям и Коллективных сил оперативного реагирования генерал-лейтенант Александр Вязников и командующий Силами специальных операций ВС Белоруссии генерал-майор Вадим Денисенко. Кроме того, в районе проведения совместных учений в качестве наблюдателей по приглашению российской стороны ожидается прибытие военной делегации Сербии под руководством заместителя главкома сухопутных войск генерал-майора Желимира Глишовича.

Как сообщалось ранее, Россию на учениях будет представлять усиленный батальон Кубанского казачьего десантного-штурмового полка ВДВ общей численностью более 700 человек. От белорусской стороны привлечены более 250 военнослужащих Сил специальных операций, а от бригады спецназа Сербии - около 50 военнослужащих. Кроме того, планируется участие подразделений фронтовой и армейской авиации ВВС и ПВО Южного военного округа, а также самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.

Впервые в ходе учений будут задействованы новые образцы военной техники и вооружения - БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка" бронеавтомобили "Рысь", Т-72Б, РЭБ "Инфауна", состоящие на вооружении подразделений воздушно-десантных войск, а также радиолокационные комплексы "Аистенок".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край
Страны
Сербия Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
3
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
В ЕС заявили о готовности ответить, если США введут санкции против "Северного потока - 2"
6
Силуанов: средняя пенсия в России к 2024 году увеличится до 20 тыс. рублей
7
Сборная России получила хороший урок от уругвайцев перед 1/8 финала ЧМ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости