Военные России, Белоруссии и Сербии начинают активную фазу учений "Славянское братство"

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Российско-белорусско-сербские совместные тактические учения "Славянское братство - 2018", которые проходят в Краснодарском крае, вступают в активную фазу, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Совместные тактические учения "Славянское братство - 2018" проходят на полигоне Раевский в Новороссийске с 18 по 28 июня. Как ранее сообщало оборонное ведомство, десантники трех стран в ходе учений отрабатывают специальные действия по подготовке и применению многонациональной тактической группы при выполнении миротворческих и контртеррористических задач.

"Во вторник состоится официальная церемония открытия учений. Будут официально подняты флаги трех государств. Учения войдут в активную фазу", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в официальной церемонии открытия примут участие руководящий маневрами заместитель командующего ВДВ по миротворческим операциям и Коллективных сил оперативного реагирования генерал-лейтенант Александр Вязников и командующий Силами специальных операций ВС Белоруссии генерал-майор Вадим Денисенко. Кроме того, в районе проведения совместных учений в качестве наблюдателей по приглашению российской стороны ожидается прибытие военной делегации Сербии под руководством заместителя главкома сухопутных войск генерал-майора Желимира Глишовича.

Как сообщалось ранее, Россию на учениях будет представлять усиленный батальон Кубанского казачьего десантного-штурмового полка ВДВ общей численностью более 700 человек. От белорусской стороны привлечены более 250 военнослужащих Сил специальных операций, а от бригады спецназа Сербии - около 50 военнослужащих. Кроме того, планируется участие подразделений фронтовой и армейской авиации ВВС и ПВО Южного военного округа, а также самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.

Впервые в ходе учений будут задействованы новые образцы военной техники и вооружения - БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка" бронеавтомобили "Рысь", Т-72Б, РЭБ "Инфауна", состоящие на вооружении подразделений воздушно-десантных войск, а также радиолокационные комплексы "Аистенок".